In der Innenstadt von Hiroshima tummeln sich an einem ganz normalen Tag Touristen aus aller Welt. Sie spazieren durch den Friedenspark, nahe dem einstigen Ground Zero, der von Verweisen auf die Geschichte nur so wimmelt: Hier ein Brunnen, der an diejenigen erinnert, die auf der Suche nach Wasser starben. Dort eine bogenförmige Skulptur, unterhalb derer die Namen der Opfer notiert sind. Und am Horizont der „Atomic Dome“, jene Ruine mit Kuppelturm, in der einst lokale Produkte gehandelt wurden, die heute aber für etwas ganz Anderes bekannt ist.