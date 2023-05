In der Türkei könnte heute eine neue Ära beginnen. Umfragen sagen Staatschef Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht eine Niederlage bei der Präsidentenwahl und seiner Regierung den Verlust der Mehrheit im Parlament voraus. Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu geht als klarer Favorit ins Rennen. Er verspricht eine Versöhnung der gespaltenen Gesellschaft und eine Rückkehr zu einer berechenbaren Außen- und Wirtschaftspolitik.



„Wir werden hundertprozentig im ersten Wahlgang gewinnen“, sagte Kilicdaroglu selbstbewusst noch am Freitag. Auch Seren Selvin Korkmaz von der Istanbuler Denkfabrik IstanPol erwartet einen Sieg von Kilicdaroglu in der ersten Runde. Der Trend spreche für die Opposition, sagte Korkmaz in einer Online-Diskussion des Nahost-Instituts in Washington. Erhält kein Kandidat am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen, fällt die endgültige Entscheidung am 28. Mai in einer Stichwahl. Und das könnte nicht der einzige Sieg bleiben: Auch bei der Parlamentswahl zeichnet sich eine Niederlage für Erdogans Regierung ab.