In weltpolitisch bewegten Zeiten tritt Österreichs neue Botschafterin in den USA ihr Amt an: Petra Schneebauer überreichte in Washington "in herzlicher Atmosphäre" ihr Beglaubigungsschreiben an US Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus. Damit ist sie nun offiziell als Botschafterin der Republik Österreich in den Vereinigten Staaten von Amerika akkreditiert.

Als Zeichen der Freundschaft zwischen Österreich und den USA sowie als Dank für die Unterstützung beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg überreichte Botschafterin Schneebauer dem US Präsidenten ein Foto des kriegszerstörten Wiener Riesenrads.

Schneebauer mit dem Foto des kriegszerstörten Wiener Riesenrads, das sie Biden überreichte © ÖB Washington

Die Aufnahme stammt aus dem Winter 1945/46 und wurde vom japanisch-amerikanischen Fotografen Yoichi Okamoto, später offizieller Fotograf des Weißen Hauses unter Präsident Lyndon Johnson und Leiter der United States Information Service Bildabteilung in Wien, aufgenommen.

Präsident Biden bezeichnete Österreich als "starken Partner".