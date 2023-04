Kirche, Wirtshaus, Raiffeisenkasse. Österreichs Variante der dörflichen Dreifaltigkeit wird man in China vergeblich suchen, aber es gibt sie in leicht abgewandelter Form: Tempel, Dorfplatz, Parteizentrale. In Österreich schwächeln alle drei Säulen des ländlichen Zusammenlebens, aber Chinas Dorfbevölkerung kann sich weiterhin auf ihre Institutionen verlassen, wenn auch hier in etwas abgewandelter Form.