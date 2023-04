Blass, müde und niedergeschlagen wirkt Recep Tayyip Erdogan in diesen Tagen. Bei Besuchen im Erdbebengebiet hat er die Opfer des Unglücks bereits mehrmals um Verzeihung für Fehler des Staates gebeten. Solche Töne sind die Türken von ihrem sonst so selbstherrlichen Präsidenten nicht gewöhnt. 20 Jahre ist Erdogan in der Türkei an der Macht – und er wirkt so schwach wie nie zuvor.