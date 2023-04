Aufgeheizte Stimmung zur Anklageverlesung in New York, aber noch keine Eskalation: Ex-Präsident Donald Trump wird der Prozess gemacht - das Verfahren dürfte das Land noch weiter spalten.

Politisches Volksfest vor dem Strafgericht in Manhattan, Dienstagmittag, New Yorker Zeit: Hunderte Anhänger und Gegner von Ex-Präsident Donald Trump sammeln sich mit Fahnen, Bannern, Transparenten und Megafonen. Manche brüllen einander über Metallgitter der Polizei hinweg an, kreuzen in den gegnerischen Teil hinüber oder machen gar Miene, aufeinander loszugehen. Die Menge verläuft sich bis in die Nebenstraßen, nicht alle finden Platz.