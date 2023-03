Nun ist es raus. "Eine erneute Kandidatur für Die Linke schlage ich aus", sagt Sahra Wagenknecht der Zeitung "Die Rheinpfalz". Lange war über ihren Abschied spekuliert worden. Nun kündigte Wagenknecht an, bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr für Die Linke anzutreten. Die entscheidende Frage ist aber, was macht sie dann? Sie werde sich entweder aus der Politik zurückziehen und als Publizistin arbeiten, "oder es ergibt sich was Neues", ließ die Politikerin wissen. Das klang nicht nach Abschied, sondern nach Drohung.