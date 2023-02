Viele erinnern sich an den legendären Wetterballon, der 1947 über Roswell, New Mexico abgestürzt sein soll und der bis heute Rätsel aufgibt. In diesen Tagen erinnert ein anderer Wetterballon Amerika daran, dass da draußen eine große und manchmal feindliche Welt existiert: China ließ einen riesigen weißen Ballon offensichtlich zu Spionagezwecken über Amerika fliegen. Den haben nun zwei Kampfflieger der U. S. Navy vor der Küste des Atlantik abgeschossen. Vorausgegangen war eine fünftägige Tour quer durch Amerika. Derzeit werden die Überreste geborgen, das Pentagon hofft, daraus Erkenntnisse über chinesische Technologiekapazitäten zu gewinnen.