Auf einen Tag verkürzt wurde der Dezember-Gipfel; dafür wird es heute in Brüssel wohl bis tief in die Nacht gehen, denn an strittigen Themen mangelt es der EU derzeit wahrlich nicht. Immerhin dürfte wenigstens ein Disput ausbleiben, mit dem bis vor Kurzem noch viele gerechnet hatten: Die Einigung mit Ungarn über die weitere Vorgangsweise rund um die eingefrorenen EU-Gelder und das Aufgeben der Veto-Haltung bei der Ukraine-Hilfe lassen den Schluss zu, dass sich der Gipfel nicht auch noch mit der leidigen Frage herumschlagen muss.