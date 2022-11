Es hatte Jair Bolsonaro die Sprache verschlagen nach der Stichwahl am Sonntag um das Präsidentenamt in Brasilien. Nach seiner hauchdünnen Niederlage gegen Lula da Silva war weder von ihm noch von seinen digitalen Milizen etwas zu hören. Journalisten konstatierten gar, dass am Sonntagabend im Präsidentenpalast in Brasilia sehr früh das Licht ausgegangen war. Was für eine passende Metapher.