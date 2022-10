Der Herbst ist sonnig und mild in Südtirol. Die Hotels sind voll mit deutschen Touristen, die bis über Allerheiligen hinaus die Hotels und die Terrassen der Gasthäuser an den vielen Wanderwegen beleben werden. Die Skigebiete und die Städte Bozen, Meran, Brixen, Bruneck bereiten sich schon auf den Ansturm der Italiener zur Weihnachtszeit vor. Die Italiener, das seien halt „richtige signori“, schwärmt mancher Hotelier, obwohl auch ihnen das Geld nicht mehr so locker sitzt und sie Zimmer mit Frühstück nehmen statt wie früher selbstverständlich Vollpension.