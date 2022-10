Bosnien-Herzegowina wählt am Sonntag – und der mächtigste Mann im bosnischen Teilstaat der Republika Srpska feiert seinen Sieg schon vor der Wahl. "Ich bin gekommen, um mit meinen Mitbürgern die Freude der Erfolge und Siege zu teilen", verkündet Serbenführer Milorad Dodik jubelnden Anhängern seiner SNSD in der Sporthalle von Laktaši: "Es lebe die Republika Srpska, es lebe Serbien, es lebe Russland!"



Wahlen in Bosnien und Herzegowina, Stimmenstreit im zerrissenen Vielvölkerstaat. 7275 Kandidaten streiten beim kompliziertesten Urnengang der Welt um Hunderte Mandate bei gleichzeitigen Parlaments-, Präsidentschafts, Teilstaats-, Sonderdistrikt- und Kantonswahlen: Jede Volksgruppe, jede Entität wählt selbst für die nationalen Institutionen ihre Vertreter getrennt.