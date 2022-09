Giorgia Meloni ist die Siegerin der Parlamentswahl in Italien. Die Allianz der Rechten dürfte auf rund 44 Prozent der Stimmen kommen. Gewonnen hat die 45-jährige Römerin persönlich und nicht ihre Partei „Brüder Italiens“. Denn die aus dem Neofaschismus hervorgegangene und erst 2012 gegründete Bewegung ist ganz auf ihre Führungsfigur zugeschnitten. Die Männer aus der zweiten und dritten Reihe sind zwar bekannt, spielen aber untergeordnete Rollen und traten im Wahlkampf so gut wie nicht in Erscheinung. Melonis Erfolg ist beispiellos. Italiens Parteien werden ganz überwiegend nicht von Frauen geführt. Dass eine Frau auch noch die Partei des Siegers anführt, gab es noch nie. Italien stehen völlig neue Zeiten bevor, das steht nach dieser Wahl fest.