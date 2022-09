Als Amira (Name von der Redaktion geändert) im August nach mehr als sieben Jahren in Österreich in den Iran zurückgekehrt war, erkannte sie ihre einstige Heimat nicht mehr wieder. Sie war ihr sprichwörtlich schleierhaft geworden. Eine merkwürdige „Mündigkeit“, wie sie sich gegenüber der Kleinen Zeitung erinnert, lag plötzlich in der Luft. Amira war schockiert. Im positiven Sinn. Ein neu erkämpftes Selbstvertrauen hatte sich in der Bevölkerung – und nicht zuletzt unter den Kopftüchern der Frauen – breitgemacht.