Ein Problem kommt auch in Kosovo selten allein. Unablässiges Knacken und Rauschen in der Leitung erschwert während der Strompausen auch die mobile Kommunikation. Nein, die überholungsbedürften Kraftwerksblöcke seien noch stets nicht am Netz, berichtet am Telefon der zweifache Familienvater Luan in Pristina. Ja, der Strom werde weiterhin alle sechs Stunden abgestellt: „Ich fürchte, die Lage wird noch schlechter werden. Denn der russische Krieg in der Ukraine wird noch lange dauern.“