Amerikanerin oder Chinesin? Im Slalom zwischen den Supermächten

Weil Gu Ailing in den USA geboren wurde, bekam sie eine US-Staatsbürgerschaft. Nach einem Treffen mit Xi Jingping verkündete sie, bei Olympia für China an den Start zu gehen. Die Sportlerin will unpolitische Brückenbauerin sein, doch der Druck auf sie steigt.