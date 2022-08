Vor einem Jahr fiel Kabul an die Taliban. Seither darf unsere anonyme Autorin, die früher als Reporterin arbeitete, nicht mehr allein vor die Tür. Hier erzählt sie von ihrem neuen Leben hinter dem Schleier.

Afghanistan ist ein Land, das man zutreffender „Hölle der Frauen“ nennen sollte. Während im 21. Jahrhundert Frauen und sogar Personen weiterer Geschlechtsidentitäten in modernen und fortschrittlichen Gesellschaften Zugang zu all ihren Menschen- und Bürgerrechten haben, haben afghanische Frauen selbst den geringen gesellschaftlichen Status verloren, den sie im Laufe der letzten 20 Jahre durch die Präsenz der ausländischen Streitkräfte und mithilfe der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft erlangt hatten. Als Reporterin und Verfasserin von Bildungsprogrammen habe ich in den letzten Jahren alles darangesetzt, die Bevölkerung mit den Menschen- und Bürgerrechten von Frauen vertraut zu machen. Mit der Machtübernahme der Taliban ernte ich als Frucht meiner Bemühungen jedoch nichts als Verzweiflung. Ob durch die Regierung oder die Verwandtschaft, die Missachtung von Frauenrechten ist allgegenwärtig.