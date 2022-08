Als die alte Dame in der Hauptstadt eintraf, leuchteten am größten Gebäude von Taiwan Grußbotschaften. „Thank you“, prangte es am Fenster des „Taipei 101“, dem bis vor einigen Jahren noch höchsten Turm der Welt. In anderen Momenten blinkten die Worte „Speaker Pelosi“, „Welcome to TW“ sowie die Staatsabkürzungen US und TW mit einem Herzen dazwischen. Der Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und damit der dritthöchsten Vertreterin der USA, sorgte in Taiwan allgemein für Freude.