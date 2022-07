"Tangping" war im Vorjahr ein Megatrend unter Chinas Jugendlichen. Das chinesische Wort für "flachliegen" soll nichts anderes heißen als: "Ich will nicht mehr!" – nicht mehr lernen, nicht mehr arbeiten, nicht mehr aufstehen. Also Totalverweigerung, die den Eltern der Flachlieger natürlich nicht süß, sondern sauer aufstößt. Ein Albtraum für Familien, die ihre ganze Zukunftshoffnung in ihr Einzelkind aus der Zeit der Einkindpolitik legen.



Stell dir vor, du hast nur ein Kind – und das erhebt sich nicht mehr vom Sofa. Das gefährdet auch den Lebensabend der Eltern, denn mit ihren geringen Pensionen können sie keine großen Sprünge machen. Ein gut verdienender Spross gilt als finanzielle Absicherung und die darf einfach nicht ausfallen.



Auf Chinas Jugendlichen lastet enormer Druck, nicht nur von den Eltern, auch Staat und Partei fordern vollen Einsatz für die politisch verfügte Wiedergeburt der chinesischen Nation. Dazu kommt noch der steigende Druck am chinesischen Arbeitsmarkt. 10,8 Millionen Studienabgänger müssen um immer weniger Arbeitsplätze kämpfen: weiter studieren oder als Paketzusteller arbeiten?