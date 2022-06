Olaf Scholz genoss noch einmal den Auftritt. Von einem „Signal der Klarheit und Stärke“ sprach der Kanzler zum Abschluss des G7-Treffens in Bayern und ergänzte: „Deshalb ist unser Signal auch so wichtig.“ US-Präsident Joe Biden war da schon abgereist. Das schlechte Wetter drängte zum vorzeitigen Abflug zum Nato-Treffen nach Madrid. Zurück blieb ein beeindruckendes Schlusskommuniqué, aber bescheidene Ergebnisse. Dennoch lieferte die Runde ein wichtiges Resultat. Eine Gipfelbilanz in sieben Schritten: