Nach dem Besuch von Außenminister Alexander Schallenberg in Slowenien stellt die slowenische Tageszeitung "Dnevnik" seine Aussage, dass es derzeit keine Alternative zu den Grenzkontrollen gebe, in Zweifel. Österreichische Statistiken über illegale Grenzübertritte rechtfertigen die Fortsetzung der österreichischen Kontrollen an der Grenze zu Slowenien nicht, kommentiert die Zeitung am Dienstag.