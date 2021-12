Russische Invasion?Vitali Klitschko: „Wir bereiten uns auf den Angriff vor“

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zeigt sich bereit, auch als Soldat für sein „Mutterland“ zu kämpfen © AFP

Also sprach Vitali Klitschko, der ehemalige Box-Weltmeister und amtierende Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, der wie viele andere ukrainische Politiker auch die Gefahr eines russischen Angriffs heraufbeschwor: „Wir bereiten uns in der ganzen Ukraine darauf vor, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Kriegsbefehl geben könnte und russische Truppen wie schon 2014 die Ukraine angreifen. In meiner Heimat Kiew bereiten wir uns auf einen möglichen Notfall vor und ich als Bürgermeister organisiere den Zivilschutz. Wir haben die Arbeit zur Rekrutierung und Ausbildung von Reservisten intensiviert. Als Soldat habe ich einst geschworen, das Land zu verteidigen, und bin auch jetzt bereit, für mein Mutterland zu kämpfen.“