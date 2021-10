Umstrittene Justizrefom Präsident Duda: "Europa hat das Recht verletzt, nicht wir Polen"

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen präsentierte sich bei seinem ersten Staatsbesuch in Warschau als Polen-Versteher.

Polnischer Staatspräsident Andrzej Duda empfing eines österreichischen Kollegen Alexander Van der Bellen in Warschau © APA/BUNDESHERR/CARINA KARLOVITS

Einen feurigen Aufruf an die EU, den Druck auf das Regime im benachbarten Belarus zu erhöhen, richtete am Dienstag der polnische Staatspräsident Andrzej Duda im Rahmen eines Staatsbesuchs seines österreichischen Kollegen Alexander Van der Bellen in Warschau.