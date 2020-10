Merkel zu Corona-Pandemie"Sehr schwere Monate stehen bevor"

Facebook

Die Corona-Lage in Deutschland ist angespannt, darauf weist Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder hin. Zuletzt am Wochenende in ihrem Podcast. Gegenüber den CDU-Fraktionschefs der Bundesländer soll sie sich nun erneut pessimistisch geäußert haben: "Es stehen uns sehr, sehr schwere Monate bevor", warnte sie demnach laut Bild-Zeitung. "So kann es nicht weitergehen."

Am Wochenende hatte Merkel die Bevölkerung erneut eindringlich zu einer Einschränkung der Kontakte aufgefordert. Es gelte heute "noch dringender" das, was sie vergangene Woche gesagt habe - "Wort für Wort". Das Gebot der Stunde heiße "Kontakte reduzieren".