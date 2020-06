Facebook

Donald Trump © (c) AP (Patrick Semansky)

(Friedlich agierende) Demonstranten mussten weichen, Tränengas kam zum Einsatz - danach war der Weg zur St. John's Episcopal Church in unmittelbarer Nähe zum Weißen Haus in Washington freigeräumt. US-Präsident Donald Trump, am Freitag hatte er sich eine Zeit lang im Bunker unter dem Weißen Haus aufgehalten, bekam die Gelegenheit, vor dem Gebäude zu posieren. Um mit einer Bibel in der Hand und einem Blick wie Clint Eastwood in einem seiner nicht so guten Western zu posieren. Im Gefolge: Justizminister William Barr und seine Sprecherin Kayleigh McEnany.