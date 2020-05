US-Botschafter Trevor Traina"Unsere Bemühungen, China einzugliedern, sind gescheitert"

Facebook

© Kathrin Bruder

Botschafter Traina, Sie werden in den kommenden Wochen 500.000 Mund-Nasen-Masken aus Ihrer Heimat Kalifornien in Österreich verteilen. Wem ist das Geschenk zu danken?

TREVOR TRAINA: Das ist eine Team-Anstrengung. Ich habe es vorgeschlagen und die US-Regierung hat die Rechnung bezahlt. Wir schätzen alles, was Österreich in dieser Pandemie getan hat, das Land ist in sehr gutem Zustand. Wir haben gefragt, wie wir helfen können und gehört: Für Normalbürger brauchen wir mehr Masken.