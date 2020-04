Facebook

© 15th Marine Expeditionary Unit

Die graue Silhouette der USS Pearl Harbor, ein sogenanntes Docklandungsschiff der amerikanischen Navy, taucht langsam am Horizont auf. Die V-22 Osprey, ein Kipprotor Wandelflugzeug, halb Helikopter, halb Propellermaschine, nähert sich und umkreist das vor der Küste Südkaliforniens kreuzende Schiff, bevor sie, durchgeschüttelt von Luftpolstern, langsam am Achterdeck der Pearl Harbor niedergeht.

Die See ist glatt. Dennoch spürt man den Wellengang, der das Schiff hin und her schaukeln lässt. Der Lärm der Rotoren ist laut. So laut, dass beim Aussteigen nur mit Handzeichen kommuniziert werden kann.