In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In Ungarn übernimmt die Armee die Kontrolle über 140 Schlüsselunternehmen. Soldaten sollen in den Städten patrouillieren.

Viktor Orbán mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sissi 2015 in Budapest © (c) Getty Images (Anadolu Agency)

Ungarn gehört zu den bislang am wenigsten vom Coronavirus betroffenen Ländern in Europa. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen sprang am Donnerstag um 15 zwar auf 73, und die Epidemie gewinnt an Tempo. Aber alles in allem steht das Land 15 Tage nach Bekanntwerden des ersten Falles noch relativ gut da.