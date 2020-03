In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der sonst belebte Platz vor dem Pariser Rathaus ist leer gefegt. © (c) APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE (LIONEL BONAVENTURE)

Emmanuel Macron ließ bei einer feierlichen Fernsehansprache keinen Zweifel am Ernst der Lage: „Wir stehen am Anfang dieser Epidemie“, sagte der französische Präsident am Donnerstagabend und appellierte an die Verantwortung jedes Einzelnen. Zugleich kündigte er die Schließung aller Krippen, Kindergärten, Schulen und Universitäten ab Montag an.