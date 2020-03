Kleine Zeitung +

Prozessbeginn Abschuss von Flug MH-17: Auf der Suche nach der Wahrheit

Heute beginnt in der Nähe von Amsterdam der Strafprozess um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH-17. Tests haben Ermittler auch in Helsinki durchgeführt. Eine Spurensuche in einem mysteriösen Fall.