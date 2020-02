Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kurz und Macron © (c) APA/AFP/JOE KLAMAR

Die Gänge im Bayerischen Hof in München sind einmal im Jahr so gestopft voll, dass sie an eine Tokioter U-Bahn erinnern. Es kann einem schnell passieren, dass der Ärmel neben einem zum ehemaligen australischen Premierminister Kevin Rudd gehört. Oder zum Terrorexperten Peter Neumann. Den Ärmel vom russischen Außenminister spürt man in der Regel nicht, aber sicher den seiner Bodyguards, Assistenten und vielleicht eines Amtskollegen, der mit dem Chefdiplomaten des Kremls gerade zu einem Hinterzimmergespräch eilt. Sie alle müssen durch den Gang und so stehen auch viele Journalisten, Geheimdienstler, Wissenschaftler, militärstrategische oder sicherheitspolitische Analysten auf dem Vorplatz der Weltpolitik und warten auf ein Gespräch.