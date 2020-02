Kleine Zeitung +

Junge Klimaschützer kritisiert Wie ernsthaft ist denn die EU-Klimapolitik, Señor Borrell?

Josep Borrell, Vizepräsident der Europäischen Kommission, zweifelte die grünen Ambitionen der Jungen in Bausch und Bogen an. Danach entschuldigte er sich: Sieht so Klimaschutzpolitik der EU aus?