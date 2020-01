Facebook

Der promovierte Chemiker und Geoökologe ist seit 2013 Mitglied des deutschen Bundestages © Karamba Diaby

Weiße Rosen stecken nun in den Einschusslöchern in der Frontscheibe des Büros des Sozialdemokraten, erzählt ein Mitarbeiter des Wahlkreis-Büros von Karamba Diaby im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Eine Frau aus der Nachbarschaft habe sie dort platziert. Man hört, wie überwältigt er von der Solidarität der Bevölkerung ist. Über 50 Menschen seien heute vorbeigekommen und er habe den ganzen Tag ununterbrochen Leute begrüßt und telefoniert. Seine Kollegin habe die Einschusslöcher am Morgen bemerkt, als sie ins Büro kam. Zunächst habe sie ihn angerufen und dann direkt die Polizei verständigt. Seitdem wurden Spuren gesichert, doch die Ermittlungen sind noch ganz am Anfang. Zeit sich Gedanken zu machen, habe das gesamte Team bisher nicht gehabt, erzählt der Mitarbeiter.