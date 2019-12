Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bo-Jo gibt Gas © APA/AFP/BEN STANSALL

Boris Johnson will nach seinem fulminanten Wahlsieg die Abkoppelung seines Landes von der EU in Rekordzeit umsetzen. Johnson will die britische EU-Mitgliedschaft am 31. Jänner in aller Form beenden. Er will außerdem die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU bis Ende nächsten Jahres vertraglich regeln.