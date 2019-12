Der nach Argentinien geflüchtete, zurückgetretene bolivianische Ex-Präsident Evo Morales soll verhaftet werden, kündigte die Interims-Präsidentin an.

Haftbefehl in Kürze

Evo Morales am Freitag in Buenos Aires © APA/AFP/CTA/HO

Bolivien wird Interims-Präsidentin Jeanine Anez zufolge in den nächsten Tagen Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Evo Morales erlassen. Klage wegen Volksverhetzung sei bereits erhoben worden, teilte Anez am Samstag mit. Morales hält sich in Argentinien auf, wo ihm diese Woche Flüchtlingsstatus zugesprochen wurde. "Er kann jederzeit zurückkommen", sagte Anez vor Journalisten. Er habe das Land auf eigenen Wunsch verlassen.

Morales hatte sich zunächst nach Mexiko abgesetzt. Er war im November zurückgetreten, nachdem Vorwürfe der Wahlfälschung gegen ihn zu Massenprotesten geführt hatten. Die Organisation Amerikanischer Staaten bestätigte kürzlich nach einer Untersuchung Manipulationen zugunsten Morales'. Morales war fast 14 Jahre lang im Amt.