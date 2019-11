Facebook

Bodan Jaremenko © APA/AFP/GENYA SAVILOV

Mitten in einer Parlamentssitzung ist ein ukrainischer Abgeordneter bei einem Chat mit einer Prostituierten erwischt worden. Eine ukrainische Internetseite veröffentlichte am Mittwoch Nahaufnahmen des Handy-Displays von Bogdan Jaremenko, auf dem offenbar ein Chat-Verlauf mit einer Prostituierten zu sehen war.

Auf den Fotos war zu lesen, wie Jaremenko nach den Konditionen eines Treffens fragt. "100 Dollar für eine Stunde, 150 für zwei", lautete die Antwort seiner Chatpartnerin.

Jaremenko, der Abgeordneter in der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist, bestritt in einer Mitteilung im Online-Netzwerk Facebook zunächst die Echtheit der Bilder, löschte den Text aber schließlich. Anschließend entschuldigte sich der 48-jährige Ex-Diplomat bei seiner Frau, seinen Kindern sowie bei seiner Fraktion und dem Präsidenten für seine "unüberlegte Handlung". Mehrere Vertreterinnen der Opposition forderten am Donnerstag den Rücktritt Jaremenkos von seinem Posten als Vorsitzender des Parlamentsausschusses für Außenpolitik.