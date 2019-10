Der türkische Präsident Erdogan macht sich über "Panik und Heuchelei" in Europa lustig und wiederholt seine Drohung, in der Türkei lebende Flüchtlinge nach Europa durchzulassen.

© AP

Die türkische Regierung hält weiterhin an Plänen zur Umsiedlung von Millionen syrischen Flüchtlingen aus der Türkei in eine Pufferzone in Nordsyrien fest. Die daran geübte Kritik - zuletzt gab es kritische Äußerungen im Europaparlament am Mittwoch - führt zur Verhöhnung der EU durch Präsident Recep Tayyip Erdogan.