Ob die in Brüssel verkündete Brexit-Einigung hält, wird sich am Samstag in London im Unterhaus entscheiden. Ebendort stehen die Zeichen allerdings auf Sturm.

Hält der Brexit-Deal? Vieles spricht dagegen © APA/AFP/TOLGA AKMEN

Als Boris Johnson am Donnerstag in der Früh „seinen“ Deal zum Austritt aus der EU telefonisch vereinbarte, wurde der Premier vom Kommissionspräsidenten offenbar gefragt, ob er denn glaube, dieser Vereinbarung in Westminster eine Mehrheit sichern zu können. Nach den Worten von EU-Chefunterhändler Michel Barnier erwiderte Johnson, er sei „zuversichtlich“, dass ihm das gelingen werde. Daheim in London teilt diese Zuversicht allerdings kaum jemand.



Dort glaubt man, dass der mühsam errungene und feierlich präsentierte Brüsseler Deal keine 48 Stunden überleben wird – falls ihn Johnson, wie geplant, am Samstag in einer Sondersitzung des Parlaments zur Abstimmung stellt und bis dahin an der Themse nicht noch ein Wunder geschieht.