Tunesien wählt heute einen neuen Präsidenten. Der Favorit ist in Haft, könnte aber trotzdem in der Stichwahl landen.

Bei der Präsidentenwahl in Tunesien treten 26 Kandidaten an © (c) AP (Hassene Dridi)

Langsam verlöscht das Licht. Die Gespräche im Kongresssaal des Hotels Laico von Tunis verstummen. Der Hauptdarsteller betritt die Bühne, die Finger der rechten Hand zum Victoryzeichen gespreizt. Der weiße Hemdkragen ist offen, die Ärmel sind hochgekrempelt. Kein Pult, kein Manuskript, das Mikrofon am Ohr befestigt, beide Hände gestikulieren frei, und dennoch wirkt jede Bewegung von Youssef Chahed einstudiert. Der massige Mann mit der Bassstimme ist kein Mensch, der einen Saal begeistern kann. Drei Jahre war er tunesischer Premier, der jüngste in der Geschichte des Landes und derjenige, der sich nach dem Arabischen Frühling 2011 am längsten an der Macht halten konnte. Jetzt will der 43-Jährige ganz nach oben.