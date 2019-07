Facebook

Donald Trump im Vorjahr in San Diego bei einer Rede vor dem Prototyp der von ihm geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko ©

Der Schlachtruf für den Präsidentschaftswahlkampf im nächsten Jahr in den Vereinigten Staaten scheint unter den Anhängern von Donald Trump schon jetzt gesichert zu sein. „Schickt sie zurück“, hallte es während einer Wahlkampfveranstaltung in Greenville in North Carolina vor zwei Wochen im Chor von einer tobenden Menge. Angestachelt von Trump haben seine Anhänger ein neues Feindbild: die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar und drei ihrer Parteikolleginnen: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Talib, und Ayanna Pressley.