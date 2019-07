Facebook

IRAN-US-DIPLOMACY-BRITAIN-TANKER © (c) APA/AFP/TASNIM NEWS/- (-)

Im Persischen Golf stehen die Zeichen mehr und mehr auf Krieg. Die britische Regierung droht dem Iran mit einer „robusten Antwort“ und „ernsten Konsequenzen“, sollte der von den Revolutionären Garden in der Straße von Hormus beschlagnahmte Tanker „Stena Impero“ nicht umgehend freigegeben werden. Die Revolutionswächter hatten das unter britischer Flagge fahrende Schiff nach Angabe des schwedischen Eigners am Freitag mit vier Schnellbooten und einem Hubschrauber in internationalen Gewässern in ihre Gewalt gebracht und in Richtung des Hafens Bandar Abbas gezwungen.