Am heutigen Sonntag finden in der Ukraine Parlamentswahlen statt. Angeordnet hat sie Wolodymyr Selenskyj, der vor knapp drei Monaten die Präsidentenwahl gewann und nun die absolute Mehrheit in der Volksvertretung ansteuert.

´Servant Of The People´ Party Congress In Kiev © (c) NurPhoto via Getty Images (NurPhoto)

In der Ukraine hat der Präsident weit mehr Vollmachten als in Österreich, doch um seine politischen Ziele umsetzen zu können, braucht er eine Mehrheit im Parlament. Die Wahl am Sonntag könnte für den neuen Amtsinhaber Wolodymyr Selenskyj ein wichtiger Schritt dahin sein. Umfragen sagen seiner Partei „Diener des Volkes“ etwa 40 Prozent der Stimmen voraus. In der Wirklichkeit existiert diese Partei derzeit eher nur auf dem Papier; natürlich gibt es Kandidaten für das Parlament, doch eine regionale Parteiinfrastruktur ist erst im Aufbau, eine klare weltanschauliche Ausrichtung fehlt.