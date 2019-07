75 Jahre Attentat auf Hitler Die 16 Stunden des Oberst Stauffenberg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hitler entkommt nur knapp dem Attentat in seinem Hauptquartier Wolfsschanze © (c) APA/AFP/GEDENKSTAETTE DEUTSCHER WIDERSTA/HANDOUT (HANDOUT)

8.00 Uhr: Am Flughafen Berlin-Rangsdorf startet ein zweimotoriges Flugzeug vom Typ Heinkel He 111. An Bord Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinem Adjutanten, Oberleutnant Werner von Haeften, im Gepäck zwei Pakete Sprengstoff. Ihr Ziel: die Wolfsschanze, das Führerhauptquartier in der Nähe von Rastenburg in Ostpreußen. Als Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt soll Stauffenberg bei der Lagebesprechung mit Hitler berichten.