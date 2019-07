Facebook

Letzte Kabinettssitzung mit Von der Leyen © (c) APA/dpa/Wolfgang Kumm

Es gibt viele Menschen, die ihren 65. Geburtstag gebührend feiern, weil er in der Regel das Ende des regulären Erwerbslebens markiert (wenngleich in Deutschland allerdings das Renteneintrittsalter für den aktuellen Jahrgang bereits vier Monate nach dem Geburtstag liegt). Und es gibt einzelne Menschen, die an diesem Ehrentag ihre Pflicht erfüllen, wie an jedem normalen anderen auch. Angela Merkel ist so jemand. Sie – ganz Protestantin - arbeitet kantianisch-pflichbewusst und tagt mit ihrem Bundeskabinett in den Morgenstunden.