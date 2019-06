Wer beerbt Theresa May?Johnson bei Tory-Wahl auch in vierter Runde klar voran

Wer beerbt Theresa May?

© (c) APA/AFP/BEN STANSALL

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May lag der erklärte Brexit-Befürworter Boris Johnson auch in der vierten und vorletzten Auswahlrunde vorn. Der Ex-Außenminister vereinigte am Donnerstag 157 Stimmen auf sich. Umweltminister Michael Gove (61 Stimmen) kam auf den zweiten Platz, Außenminister Jeremy Hunt mit 59 auf den dritten. Innenminister Sajid Javid schied aus.

Die fünfte und gleichzeitig letzte Runde, bei der dann noch ein weiterer Anwärter ausscheidet, sollte noch im Laufe des Donnerstags folgen. Wenn nur noch zwei Kandidaten übrig sind, sollen die rund 160.000 Parteimitglieder per Briefwahl den neuen Vorsitzenden bestimmen. Dieser übernimmt auch den Posten des Regierungschefs. Johnson hatte beim Brexit zuletzt eine harte Haltung gegenüber der Europäischen Union (EU) angekündigt.