Italiens Innenminister Matteo Salvini © (c) AP (Claudio Peri)

"Prima l'Italia", Italien zuerst. So lautet der Wahlspruch der italienischen Lega von Parteichef und Innenminister Matteo Salvini. Das vom US-Präsidenten Donald Trump abgekupferte Schlagwort dürfte auch die Devise sein, mit der Salvini, der starke Mann in Rom, die jüngste Auseinandersetzung mit der EU anzugehen gedenkt. Am Mittwoch empfahl die EU-Kommission in Brüssel den EU-Finanzministern, ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten. Die EU-Finanzminister müssen den Vorschlag noch absegnen.