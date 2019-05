Europa-Wahl Fünf Frauen reden über Europa

Facebook

Die durchwegs männlichen Spitzenkandidaten hatten bereits ihren Auftritt. Im Vorfeld des Europatags am 9. Mai kommen nun die prominentesten Kandidatinnen auf den Listen für das EU-Parlament zu Wort. In einer von der Kleinen Zeitung und den Bundesländerzeitungen veranstalteten Diskussion treffen Karoline Edtstadler (ÖVP), Petra Steger (FPÖ), Julia Herr (SPÖ), Sarah Wiener (Grüne) und Claudia Gamin (Neos) heute Abend ab 18 Uhr aufeinander. Moderiert wird die Debatte über die Zukunft und die Herausforderungen für Europa von zwei Frauen, den beiden Innenpolitikredakteurinnen Birgit Entner („Vorarlberger Nachrichten“) und Karin Leitner („Tiroler Tageszeitung“).

Am späten Abend liefern sich dann die beiden Spitzenkandidaten der führenden Europaparteien EVP und SPE, Manfred Weber und Frans Timmermans, in der ARD ein Duell (22 Uhr).