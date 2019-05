Facebook

Ungarns Premier Viktor Orban © Balázs Szecsödi

Herr Ministerpräsident, Sie empfangen heute den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Was verbindet Sie mit ihm?

VIKTOR ORBÁN: Wir kennen uns lange. Seine Partei kannte ich noch früher als ihn. Ich war Ministerpräsident von Ungarn, als Wolfgang Schüssel die Entscheidung traf, mit der FPÖ eine Regierung zu bilden. Da begann eine verabscheuenswürdige internationale Kampagne gegen Österreich und ich war neben den Bayern der einzige Ministerpräsident, der damals offen zu Österreich stand. Ich empfing Bundeskanzler Schüssel in Budapest, während in Europa die Türen zugingen. Und da begann ich mich für diese Partei, die FPÖ zu interessieren. Was können die wohl wissen, wenn man so viel Angst vor Ihnen hat? Strache kam später ins Blickfeld. Er tut sich aus dem europäischen politischen Feld hervor. Die traditionelle europäische Elite ist nämlich dekadent.