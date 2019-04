Nach dem Wahlsieg des amtierenden Premiers und seines Likud rückt ein alter Mitstreiter in den Lichtkegel. Avigdor Lieberman hält nun die Zukunft Israels in Händen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Benjamin Netanjahu feiert seinen Sieg © APA

Anhänger liebten sie, Rivalen fürchteten sie: In den vergangenen vier Jahren war Justizministerin Ayelet Schaked eine der prominentesten und entschlossensten Stimmen von Israels rechtem Lager. So beliebt war die Ex-Bürochefin Benjamin Netanjahus, dass sie zuletzt gar als potenzielle Nachfolgerin des Premiers betrachtet wurde. Doch was als kometenhafter Aufstieg begann, wurde nach einer Reihe strategischer Fehlentscheidungen zum Ikarus-Flug: Schakeds neu gegründete Partei, die sie und ihren politischen Partner, den Bildungsminister Naftali Bennett als ebenbürtige Rivalen Netanjahus etablieren sollte, scheiterte nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen an der Hürde von 3,25 Prozent.