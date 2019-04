Außenministerin Karin Kneissl war in der ORF-Pressestunde zu Gast. Sie kritisierte die Verunsicherung, die das Brexit-Chaos bei Bürgern und Unternehmern auslöst.

Außenministerin Karin Kneissl © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Wie kann es in der "unendlichen Geschichte" rund um den Brexit weitergehen? Werden die Briten an der bevorstehenden Europawahl teilnehmen? Wie ist die Position Österreichs dazu? Zu diesen und vielen anderen Themen war heute Außenministerin Karin Kneissl in der ORF-Pressestunde zu Gast.

Kneissl führte in der Pressestunde aus, dass die Briten "von einer Frist zur nächsten wackeln". Das bringe enorme Unsicherheit "für die Bürger der Union und vor allem auch für Wirtschaftstreibende".

Aufschub des Brexit